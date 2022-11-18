Два молодых пермяка избили и ограбили мужчину, который заступился за прохожего

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю/драка попала на камеры

В полицию обратился 46-летний пермяк и рассказал, что его избили и ограбили. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, случай произошел в Орджоникидзевском районе на улице Молдавской. Потерпевший шел ночью в круглосуточный магазин и увидел, что между незнакомыми молодыми людьми началась разборка.

Мужчина решил заступиться за незнакомца, за что двое других стали его избивать. Множественные удары пришлись на голову, тело и ноги пострадавшего. Затем злоумышленники похитили у него телефон и скрылись с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за кражу молодые люди. Одному из них 19 лет, а второму — 21 год.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленников обвинили в грабеже. По данной статье им грозит до 7 лет колонии.

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