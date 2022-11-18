Фото: Пермский театр оперы и балета.

Пермский театр оперы и балета 18 ноября 2022 года сделает большой подарок для своих поклонников. В этот день зрители всего мира смогут познакомиться с премьерной постановкой театра, оперой Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (18+).

Единственная опера Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» сделала венгерского композитора классиком музыкального театра ХХ века. Эталон модернистской оперной формы и манифест музыкального экспрессионизма, спектакль выстроен как одноактный триллер. Он будет исполняться на венгерском языке с русскими титрами.

Пролог и эпилог оперы по заказу пермского театра написал Валерий Воронов, автор постановки - Евгения Сафонова. В премьерном показе на сцену выйдут: Гарри Агаджанян (герцог Синяя Борода) и Наталия Ляскова (Юдит).

Онлайн-трансляция состоится в 19:00 на официальной странице театра во «ВКонтакте», сайте permopera.ru и YouTube-канале.

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