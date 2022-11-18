Губернатор Прикамья рассказал о съемках фильмов с династией Добронравовых

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с актерско-режиссерской династией Добронравовых. Также на встрече присутствовал режиссер и актер Олег Фомин.
- Рассказали про два фильма, которые планируют снимать в Пермском крае. Названия и детали пока раскрыть не могу, но задумка у фильмов хорошая – добрые комедии сейчас нам особенно нужны. Будем следить за анонсами, - написал в своем телеграм-канале глава Прикамья.
Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм
Дмитрий Махонин также отметил, что дал поручение минкульту и Центру развития кинопроизводства помочь режиссерам и актерам с подбором локаций.
- В последние годы у нас снимают много кино, - отметил губернатор. А потом напомнил, что в этом году расходы кинокомпаний на территории края превысили 70 млн рублей. При этом пяти из них будет возмещена часть затрат на съемочный процесс – в Пермском крае налажен механизм рибейта.
Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм
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