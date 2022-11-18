Губернатор Прикамья рассказал о съемках фильмов с династией Добронравовых

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с актерско-режиссерской династией Добронравовых. Также на встрече присутствовал режиссер и актер Олег Фомин.

- Рассказали про два фильма, которые планируют снимать в Пермском крае. Названия и детали пока раскрыть не могу, но задумка у фильмов хорошая – добрые комедии сейчас нам особенно нужны. Будем следить за анонсами, - написал в своем телеграм-канале глава Прикамья.

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

Дмитрий Махонин также отметил, что дал поручение минкульту и Центру развития кинопроизводства помочь режиссерам и актерам с подбором локаций.

- В последние годы у нас снимают много кино, - отметил губернатор. А потом напомнил, что в этом году расходы кинокомпаний на территории края превысили 70 млн рублей. При этом пяти из них будет возмещена часть затрат на съемочный процесс – в Пермском крае налажен механизм рибейта.

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пяти кинокомпаниям компенсируют затраты на съемки фильмов из бюджета Пермского края

Общая сумма рибейта составит более 34 млн рублей (подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru