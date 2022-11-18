В Перми супруги, познакомившиеся на стадионе «Юность», отметили 60 лет брака

Фото: Управление ЗАГС администрации города Перми

Супругов Бахаревых Ивана и Тамару поздравили с 60-летием со дня бракосочетания. Они поженились 16 ноября 1962 года. Как рассказали в Управлении ЗАГСа администрации Перми, пара познакомилась на стадионе «Юность», и это была любовь с первого взгляда.

Тамара Бахарева ветеран труда и ударник соревнований. Более 38 лет он трудилась на заводе АКБ Калинина. Иван Бахарев более 40 лет работал на заводе имени Свердлова, а потом перешел на завод имени Калинина. Занимался спортом, бегал длинные и средние дистанции. Он чемпион Урала, участник Спартакиады РСФСР в 1963 году. Также был депутатом районного совета Свердловского района города.

У супругов один сын. Родители передали ему любовь к спорту — он тоже занимался легкой атлетикой. Сейчас у Бахаревых двое внуков.

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