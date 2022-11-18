Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение об очаге загорания на ул. Октябрьской в селе Карагаи поступило 17 ноября 2022 года в 20:55. К месту пожара подразделения от МЧС России в количестве 18 человек личного состава и 7 единиц техники. Горела кровля неэксплуатируемого здания на площади 100 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать в 21:30, полностью ликвидировать – в 22:01. Пострадавших и погибших нет. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 17 ноября 2022 года, на территории региона произошло 15 пожаров: 4 пожара - в Перми; по 2 пожара – в Березниковском и Пермском округах; по 1 пожару - на территориях Осинского, Лысьвенского, Очерского, Кудымкарского, Куединского, Сивинского и Карагайского округов.

«За прошедшие сутки на пожарах есть погибшие и травмированные. Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем», - пояснили в краевом МЧС.

Очагами загораний 17 ноября 2022 года стали: многоквартирные жилые дома - в Кудымкарском и Березниковском округах; частные жилые дома - в Орджоникидзевском районе Перми, Осинском, Лысьвенском, Сивинском и Пермском округах; садовый дом - в Березниковском округе; неэксплуатируемые строения - в Индустриальном города Перми, в Очерском и Карагайском округах; котельная - в Куединском округе; транспортное средство - в Ленинском районе Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 17 ноября 2022 года на территории региона 160 профилактических групп в составе 341 человека осуществили 1501 обход объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2265 человек, распространили 1610 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru