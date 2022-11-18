Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 4:44

В выходные в Прикамье сохранится морозная малоснежная погода

Холода усилятся до -20 градусов
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в выходные дни сохранится морозная погода. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

Дневная температура окажется на уровне −6…−11 градусов, что значительно ниже нормы и больше соответствует середине декабря. Ночью ожидается −10…−15 градусов, а при прояснениях до −20. Обойдется без существенных осадков.

В субботу, 19 ноября, облачно с прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Ветер будет северный, северо-восточный 2-7 м/с. В воскресенье, 20 ноября, погода существенно не изменятся. Холода и слабые осадки сохранятся. Ветер слабый, переменных направлений.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65