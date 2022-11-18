В выходные в Прикамье сохранится морозная малоснежная погода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в выходные дни сохранится морозная погода. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

Дневная температура окажется на уровне −6…−11 градусов, что значительно ниже нормы и больше соответствует середине декабря. Ночью ожидается −10…−15 градусов, а при прояснениях до −20. Обойдется без существенных осадков.

В субботу, 19 ноября, облачно с прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Ветер будет северный, северо-восточный 2-7 м/с. В воскресенье, 20 ноября, погода существенно не изменятся. Холода и слабые осадки сохранятся. Ветер слабый, переменных направлений.

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