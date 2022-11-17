Жители Прикамья снова могут оплачивать покупки телефоном в магазинах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После ухода с российского рынка популярных платежных сервисов, жители региона столкнулись с неудобствами. Многие из нас уже привыкли оплачивать покупки с помощью телефона, не имея при себе банковской карты. Последние полгода, все больше клиентов стали обращаться в Сбер с вопросом «возможно ли сейчас совершать покупки, имея при себе только телефон?».

Альтернатива действительно есть – с бесплатным сервисом SberPay оплачивать товары телефоном можно с помощью QR-кода. Для пользователей эта услуга очень удобна безналичным расчетом в любой точке, независимо от наличия в ней терминалов. Уже сегодня сервис SberPay QR позволяет расплачиваться телефоном в более чем 7000 торговых точек Пермского края, и эта цифра постоянно увеличивается.

Сервис позволяет выбрать для оплаты как дебетовую, так и кредитную карты, чтобы не тратить время на перевод денег со счёта на карту. Также при оплате с помощью QR-кода вам будут начислены бонусы «СберСпасибо» даже при покупках в местах, где нет обычного POS-терминала.

Оффлайн-оплата по QR-коду с помощью SberPay доступна в магазинах, где есть зеленая наклейка «Плати QR» или наклейка «Плати как удобно». Так же, QR-код можно увидеть на экране терминала, просто отсканировав его, вы быстро и безопасно можете произвести оплату.

Если оплата по QR-коду от Сбера доступна в торговой точке, просто следуйте по шагам:

Сканируем QR-код продавца

Такой QR-код будет находиться на кассе, на телефоне кассира или на экране терминала эквайринга.

Как оплатить:

- Убедитесь, что у вас на телефоне работает интернет;

- В момент оплаты на кассе наведите камеру своего телефона на QR-код продавца и перейдите по ссылке в приложение банка;

- Введите необходимую для оплаты сумму или проверьте правильность уже указанной суммы, нажмите «Продолжить»;

- Выберите карту дебетовую или кредитную) или счёт для списания денег и нажмите «Оплатить»;

Оплата по QR- коду от Сбера- это не только удобный, но и безопасный способ оплаты на территории Перми и Пермского края.