В Прикамье участок скоростной трассы построят за 73 млрд рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строительство участка скоростной дороги Москва — Казань — Екатеринбург обойдется в 73 млрд рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Участков длиной 93 км проложат в Октябрьском и Чернушинском районах Пермского края. Новая дорога свяжет федеральную трассу Р-242 «Пермь — Екатеринбург» с федеральной трассой М-7 «Волга».

Конкурс был объявлен 16 ноября госкомпанией «Росавтодор». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 декабря.

Ранее мы рассказывали, что участке трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург в Пермском крае появятся девять тоннелей для безопасного передвижения диких животных. Они будут первыми в регионе.

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