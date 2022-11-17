В Перми откроется авторская выставка мишек-тедди

Фото: Центральный выставочный зал Перми

В Центральном выставочном зале Перми с 21 ноября по 18 декабря будут представлены работы пермского художника Ларисы Грибовой. В течение многолетнего творческого пути она создает авторские экземпляры мишек-тедди.

Фото: Центральный выставочный зал Перми

В мире популярных по всему миру плюшевых медведей Лариса Грибова занимает особое место. Она создала свой узнаваемый стиль — Fashion bears. Каждая модель выполнена по авторским выкройкам. У всех медведей сложные многослойные образы, а их одежда и аксессуары продуманы до мелочей.

Фото: Центральный выставочный зал Перми

В своих произведениях Лариса Грибова использует бисер, кружево и дорогие ткани. Внимание уделено каждой детали. У каждого мишки есть свое имя, своя история, и это закреплено индивидуальной подписью автора — рисунком чайки на каблучке туфелек. Символ отсылает к имени автора, которое с греческого переводится как «чайка».

Фото: Центральный выставочный зал Перми

Выставка разместится в арт-пространстве «Другие круги»». Вход на нее бесплатный.

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