В Прикамье к 2024 году появятся 3000 камер видеонаблюдения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 2024 года к региональной системе видеонаблюдения подключат 3000 камер. Об этом сообщил министр территориальной безопасности Виктор Батмазов на заседании правительства Пермского края. На сегодняшний день в 12 муниципалитетах работают 1400 видеокамер.

Сейчас камеры установлены в аэропорте, вокзалах, больницах, образовательных учреждениях, административных зданиях и на территории общественных пространств. Единая система видеонаблюдения помогает сохранять безопасность в местах скопления людей. Благодаря ей в этом году удалось раскрыть 42 преступления.

Напомним, что с 19 октября в Пермском крае действует режим базовой готовности. В связи с этим единая система видеонаблюдения, которая начала работать в этом году, была скорректирована.

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