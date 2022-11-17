В Пермь из Санкт-Петербурга привезли детализированный макет Осинской крепости 18 века

Фото: мой город Пермь

В Пермь привезли детализированный макет Осинской крепости 18 века, изготовленный мастерами из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Рифей».

Макет можно бесплатно увидеть в историческом парке «Россия — моя история» по улице Монастырской. Там открылась выставка «Как Беринг в Осе зиму ожидал и куда путь держал». Она посвящена экспедиции первооткрывателя, который был в Осе в 1733 году.

Макет масштабом 1:87 изготовлен специально для выставки. Мастера взяли за основу французскую гравюру 18 века. В макет включены оборонительные сооружения, ров, частокол, башни. Детально проработана застройка внутри крепости и за ее пределами. Также есть миниатюрные фигуры основных персонажей экспедиции и жителей острога.

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