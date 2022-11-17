В Перми москвича обвинили в посредничестве при передаче взятки сотрудникам ФСБ

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми ранее судимого 58-летнего москвича обвинили в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере сотрудникам ФСБ. Об этом сообщил в СУ СКР по Пермскому краю.

В 2021 году обвиняемый согласился стать посредником в передаче 50 тысяч долларов сотрудникам ФСБ от поставщика медицинских изделий. Поставщик надеялся, что после получения денег ФСБ перестанут проводить оперативно-розыскные мероприятия, связанные с заключением госконтрактов на закупку медизделий в одной из больниц Пермского края.

Посредник не смог довести свои действия до конца и был задержан. Свою вину он признал. Уголовное дело в отношении него передадут в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65