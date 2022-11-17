В Перми начал работать Единый центр поддержки семей мобилизованных

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

В Перми с 17 ноября заработал Единый центр поддержки семей мобилизованных, добровольцев и контрактников. Он открылся на базе Дома офицеров по улице Сибирской. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В центр поддержки можно приносить гуманитарную помощь. Ее будут отправлять в подразделения, где проходят службу жители Прикамья. Также принимаются письма и открытки.

Кроме того, родные и близкие участников специальной-военной операции могут получить в центре поддержки бесплатную социальную, консультационную и юридическую помощь. Прием осуществляется по вторникам и четвергам с 15:00 до 19:00.

Отмечается, что на сегодняшний день обработаны все заявления и платежные документы по региональной выплате мобилизованным в 100 тысяч рублей. Меру поддержки перевели 84% получателей.

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