В Перми 90-летняя бабушка испугалась призрака в квартире и стала ночевать в магазине

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение нескольких месяцев 90-летняя пермячка приходит ночевать в один из круглосуточных магазинов, потому что боится спать дома. По ее словам, в темное время суток в квартире появляется то ли полтергейст, то ли домовой. Об этом рассказывает «Рифей».

Сотрудникам магазина жалко бабушку. Они специально для нее поставили в торговом зале табурет. Там пенсионерка сидит после покупки продуктов, ужинает, а потом дремлет.

Бабушка рассказала, что занимает одну комнату в коммунальной квартире, получает пенсию, с соседями не ссорится, принимает в гостях родственников. Откровенничать о потусторонних силах она не стала, но их присутствие подтвердила.

В органах соцзащиты о пенсионерке знают. К ней уже приезжали специалисты и предлагали разные виды помощи, от надомного обслуживания до стационара, но она продолжает вести привычный образ жизни. С бабушкой продолжают беседовать, надеясь, что она разрешит помочь ей.

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