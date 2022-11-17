В Перми спасатели вытащили провалившуюся в колодец собаку

Фото: МКУ "Пермская городская служба спасения"

В Перми во время прогулки собака провалилась в канализационный люк. Как рассказали в городской службе спасения, хозяйка сразу обратилась за помощью.

Инцидент произошел в Свердловском районе на улице Горловской. «Пермячка заявила, что ее собака крупной породы во время прогулки провалилась в глубокий колодец. Группа оперативного реагирования по прибытию на место извлекла собаку при помощи веревки и передала хозяйке», — сообщили в службе спасения.

После произошедшего коммунальным службам передали информацию о необходимости закрыть колодец, чтобы в дальнейшем избежать подобных случаев.

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