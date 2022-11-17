В Пермском крае семья пенсионеров построила дом из 80 тысяч бутылок

Зоя Симачева. Фото: скриншот с видео rifey.ru

Все началось с теплицы. 15 лет назад супруг Зои Симачевой увидел в журнале «Приусадебное хозяйство», как одна бабушка сделала парник из чекушек. Мужчина решил повторить подобное на своем участке. Правда, для стройки использовал другие бутылки – из-под джин-тоника: их было легче достать. Результат превзошло все ожидания, поэтому совсем скоро рядом появились гараж, мастерская, а потом и дом из бутылок, сообщает «Рифей-Пермь».

- Дом строили из бутылок из-под советского шампанского - у них стенки толще, - рассказала хозяйка «бутылочного царства». - В общей сложности собрали для постройки 110 000 штук. Помогали родственники, коллеги, друзья, соседи. Часть покупали.

На дом ушло 80 000 бутылок. Из них хозяин дома за месяц возвел стены, в которых летом прохладно, а зимой тепло. А в солнечную погоду еще и сказочно красиво!

- Наша баня протапливается за 20 минут, - рассказала Зоя Симачева. - Моментально нагревается. А знаете, как у нас дома хорошо спится, - как в детстве!

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