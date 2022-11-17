В Перми проходит всероссийская конференция про аэрокосмическую технику и высокие технологии

Фото: akspic.ru

С 16 ноября в главном корпусе пермского политеха проходит трехдневная всероссийская научно-техническая конференция «Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации». Здесь обсуждаются вопросы создания авиационных и ракетных двигателей, изготовления уникальных композиционных материалов, а также об искусственном интеллекте, суперкомпьютерных технологиях, водородных и энергетических установках.

Среди спикеров ведущие ученые из 7 университетов, 13 институтов и научных объединений из 16 городов России: пермский Политех, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НГУ, УрФУ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, РГАТУ им. П.А. Соловьева, УГАТУ, Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, КНИТУ-КАИ, ЮУрГУ, Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Российская академия ракетных и артиллерийских наук, СПб ФИЦ РАН, Институт машиноведения УрО РАН и это не полный список участников мероприятия. Всего в этом году поступило более 150 заявок на участие, 120 из которых – пленарные и секционные доклады с тезисами. Помимо выступлений спикеров, в рамках конференции пройдут два круглых стола по вопросам довузовской подготовки, целевом обучении, трудоустройстве выпускников и применения цифровых технологий для решения задач по управлению территориями аэрокосмического кластера Пермского края. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте.

Кстати, в мероприятии принимают участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, два заместителя председателя правительства Пермского края Алексей Черников и Дмитрий Самойлов и министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, а также представители 22 крупных промышленных предприятий.

Ожидается, что именно на конференции состоится подписание соглашений между Пермским Политехом и Федерацией космонавтики России, а также с разработчиком ПО САПР МАКС (Дубна).

Уточним, посетить конференцию могут все желающие. Регистрация проходит на сайте.

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