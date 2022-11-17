Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 11:13

В Пермском округе 24 ноября выберут главу

На пост претендуют два кандидата
Лела Минадзе
Фото: Яндекс Карты/Администрация Пермского муниципального округа

Фото: Яндекс Карты/Администрация Пермского муниципального округа

Определены кандидаты на должность главы Пермского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания Пермского края.

Пост могут занять действующий глава Пермского района Владимир Цветов и его заместитель, руководитель аппарата администрации района Сергей Ермаков. По итогам конкурсных испытаний она набрали максимальное число баллов.

Напомним, что изначально на должность главы Пермского муниципального округа также претендовал руководитель Юго-Камского сельского поселения Игорь Соларев, однако в финал он не прошел.

Руководителем муниципалитета станет кандидат, заручившийся большинством голосов депутатов. Он определится на заседании Думы Пермского округа 24 ноября.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65