В Пермском округе 24 ноября выберут главу

Фото: Яндекс Карты/Администрация Пермского муниципального округа

Определены кандидаты на должность главы Пермского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания Пермского края.

Пост могут занять действующий глава Пермского района Владимир Цветов и его заместитель, руководитель аппарата администрации района Сергей Ермаков. По итогам конкурсных испытаний она набрали максимальное число баллов.

Напомним, что изначально на должность главы Пермского муниципального округа также претендовал руководитель Юго-Камского сельского поселения Игорь Соларев, однако в финал он не прошел.

Руководителем муниципалитета станет кандидат, заручившийся большинством голосов депутатов. Он определится на заседании Думы Пермского округа 24 ноября.

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