Во Всемирный день ребенка пермские нотариусы проведут бесплатные консультации

Фото: архив "КП".

- В пятницу, 18 ноября, во всех нотариальных конторах Прикамья будет осуществляться бесплатное консультирование по вопросам, связанным с детско-родительскими отношениями, - сообщили в Нотариальной палате Пермского края. - Консультации будут касаться удостоверения доверенностей, согласий, сделок с участием несовершеннолетних, оформления наследственных прав, дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей.

Таким образом прикамские нотариусы отметят Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребёнка.

Также они проведут занятия в школах по вопросам правовой грамотности детей.