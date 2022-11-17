В октябре годовая инфляция в Пермском крае продолжила снижение

Инфляция продолжает снижаться. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Годовая инфляция снижается. В сравнении с октябрем она «упала» на 1,40 п.п. – до 12,85%. Данный показатель ниже, чем в ПФО (12,90%), но выше по России в целом (12,63%). Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

На инфляцию, как и прежде, влияет два фактора: увеличение предложений отдельных видов товаров и сдержанная потребительская активность на непродовольственном рынке.

Продукты

Темп прироста цен на продукты в октябре снизился на 2,52 п.п., до 12,54%. Основные причины – увеличение отечественного производства и снятия ограничений на ввоз импортных продуктов, а также снижение затрат производителей. Наибольший вклад в замедление роста цен внес, как мы отмечали ранее, хороший урожай фруктов и овощей (огурцы, помидоры, картофель). Кстати, яблоки и груши нынче дешевле, чем в прошлом году. Также не дорожают орехи, бананы и сухофрукты.

Введенные против России санкции сыграли на руку отечественным мясным и молочным комбинатам. Производство заработало с удвоенной силой, наращивая поголовье и количество реализуемой продукции. Итого – цены на молочку и мясо остановились.

Непродовольственные товары

Также наблюдается снижение темпа прироста цен на непродовольственные товары – 13,90%. Ассортимент товаров постепенно расширяется, но покупатели пока медлят. Так, пермяки охладели к покупкам новых авто. Желание-то, может быть, и осталось, но предложенные модели и цена пока не совпадают с возможностями покупателей.

Кстати, смартфоны подешевели, как и косметика с парфюмом.

Услуги

Здесь цены по-прежнему растут: повышение на 0,98 п.п., до 11,66%. Что интересно, они взлетели из-за спроса на турпоездки за границу: в Турцию, Египет и страны Юго-Восточной Азии. А также - повышенных затрат операторов городской и междугородной телефонной связи, коим потребовалась модернизация сетей из-за сложностей с поставками импортного оборудования. Ну и куда без таксистов! Запчасти подорожали, как и ремонтные работы, отсюда подросли в цене и поездки.

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