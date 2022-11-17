Коммерческая недвижимость от ПЗСП – новые возможности для бизнеса

Группа компаний ПЗСП предлагает офисные помещения в строящихся домах. Дома расположены в развитых территориях Перми и имеют различную площадь. Помещения хорошо подойдут для открытия торговых точек, аптек, организации услуг и офисной деятельности. Все объекты ПЗСП строит согласно графику.

«Дом на Бульваре» расположен по адресу бульвар Гагарина, 18. Это оживлённый центр Мотовилихинского района рядом с пл. Дружбы. В доме будет проживать более 350 семей. Первая очередь объекта сдаётся в эксплуатацию в 4 квартале 2022 года, вторая – в 1 квартале 2023 года. На первом этаже есть 12 офисных помещений площадью от 73 до 109 кв. м. Первый этаж дома, где расположены офисы, выполнен по монолитной технологии. Это позволило увеличить высоту потолков и создать удобные планировки коммерческих помещений под различные форматы бизнеса.

Дом на ул. Докучаева, 23 – это новый современный проект от ПЗСП, который строится по технологии индустриального домостроения BAUM. Дом расположен в центре развитого микрорайона Пролетарский, более половины квартир здесь уже продано. Срок сдачи первой очереди – 1 квартал 2023 года. На первом этаже в продаже осталось одно офисное помещение площадью 114 кв. м.

В строящемся доме на ул. Яблочкова, 3 в Свердловском районе Перми предлагаются два офиса площадью 125,8 и 151,42 кв. м. Срок сдачи первой очереди – 3 квартал 2023 года. В доме также продано более половины квартир.

При строительстве домов ПЗСП всегда стремится сделать так, чтобы жители максимально были обеспечены всей необходимой инфраструктурой, поэтому первые этажи в строящихся домах отводит под нежилые помещения. Размещение в доме коммерческих помещений позволит жителям пользоваться необходимыми сервисами в шаговой доступности, а владельцам офисов развивать свой бизнес. Будущие клиенты этого бизнеса уже есть, так как большинство квартир в домах от группы компаний ПЗСП продаётся уже на стадии строительства.

Застройщики: Бульвар Гагарина, 18 – ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина,18», Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23», Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3». Проектные декларации всех объектов размещены на сайте наш.дом.рф. Информация о реализации квартир и офисных помещений на сайте pzsp.ru