За сутки пермские огнеборцы спасли трех детей и одного взрослого

Пожар начался в нежилой квартире. Фото: Николай ХИЖНЯК

16 ноября в 11 часов случился пожар в восьмиквартирном доме в поселке Гайны. На место выехали 8 пожарных на трех машинах. По прибытии они выяснили, что возгорание началось с нежилой квартиры.

До приезда пожарных расчетов из дома самостоятельно вышли на улицу шестеро жильцов. Еще четверых – один взрослый и трое детей от года до двух лет – вызволять из квартиры, соседней с горящей, пришлось огнеборцам.

За 10 минут пожар был потушен. Погибших в огне нет. К сожалению, один жилец получил травмы – ему пришлось обращаться за помощью в больницу.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств и причин пожара.

Уважаемые жители Пермского края! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара необходимо:

1. немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01». Обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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