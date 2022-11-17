Место Zara Home в пермском ТРК «СемьЯ» займет российский бренд одежды

Elis и Lalis успешно завоевывают рынок. Фото: yandex.ru

Недолго пустовало место после Zara Home. Как сообщили в пресс-службе ТРК «СемьЯ», в конце декабря – начале январе на втором этаже первой очереди откроется новый магазин, в котором будет представлена одежда одного из ведущих российских производителей Elis Fashion Rus. Уточним, компания представляет стильную одежду от 42 по 50 размеры под брендом Elis, с 46 по 56-й – Lalis. Отшивается она на собственных фабриках. Кстати, магазины этой сети уже открыты в 100 городах страны.

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