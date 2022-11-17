В Перми вручили региональные и государственные награды деятелям культуры и искусства

На заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края Дмитрий Махонин, 14 ноября, вручил почетные грамоты Пермского края и госнаграды жителям Прикамья. Так почетную грамоту получил коллектив Пермской государственной художественной галереи, которая в этом году отмечает 100-летие со дня образования. Дмитрий Махонин подчеркнул, что галерея -настоящая сокровищница России, первый художественный музей на Урале, а также визитная карточкой Прикамья. С этим событием коллектив музея поздравил недавно и Президент России Владимир Путин.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден главный хормейстер ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» муниципального автономного учреждения культуры города Перми «ПермьКонцерт» Юрий Петров. Как рассказала один из лауреатов премии «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Натальей Тимофеевой, заведующей отделом в Пермской краевой библиотеке им.Горького Наталья Аркадьевна работает в горьковской библиотеке уже 30 лет, и отмечает, что награда для нее очень ценна.

- Вы знаете это и очень волнительно и ответственно, так как это не только моя заслуга, но и оценка учреждения в целом, и тех людей, которые встречались мне на моем профессиональном пути. Я считаю, что такое высокое звание это оценка всей работы краевой библиотеки

Так же почетным званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоены:

- Наталья Вергизова - преподаватель по классу баяна в учреждении «Детская школа искусств»;

- Евгений Катусов - преподаватель классического танца в Пермском государственном хореографическом училище;

- Светлана Чиркова – балетмейстер в ДК им. Солдатова.