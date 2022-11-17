Цифровая платформа МСП.РФ признана лучшим порталом «Рейтинга Рунета»

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Цифровая платформа прирастает пользователями и подтверждает, что заслуженно входит в топ онлайн-продуктов для бизнеса. МСП.РФ признан победителем авторитетного конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета» в номинации «Портал». По итогам финального этапа позади остались конкуренты из сфер образования и строительства. Всего за награды состязались свыше 300 участников. Их отбирали и оценивали в несколько раундов сначала интернет-пользователи, а затем жюри, в состав которого входят более 170 ведущих экспертов из разных офлайн и онлайн-сфер.

- Цифровая платформа МСП.РФ - еще совсем молодой продукт, она была запущена в феврале этого года. При этом мы видим, как активно растет количество пользователей - их уже более 215 тыс., это живые люди, авторизованные через «Госуслуги». Вместе с экспертной оценкой эта награда показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Девять месяцев назад все начиналось с 11 сервисов, сейчас их уже почти вдвое больше - 21 и свыше 400 мер поддержки. И важно то, что часть из них уже можно получить онлайн. Наша цель - предоставлять услуги предпринимателям проактивно, и мы последовательно идем к ней, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Конкурс «Рейтинг Рунета» проводится ежегодно с 2010 года. Сначала заявившиеся для участия в нем сайты и мобильные приложения оцениваются в ходе народного голосования, к которому может присоединиться любой желающий. Затем по каждой из номинаций формируются лонг-листы, и его участников оценивают эксперты - ведущие профессионалы веб- и мобильной разработки, а также представители бизнеса.

Премия «Рейтинг Рунета» - уже не первая награда, которой эксперты отмечают Цифровую платформу. В апреле разработка и запуск портала МСП.РФ были удостоены гран-при CDO/CDTO AWARD 2022 в номинации «Digital-платформа года» в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

- Цифровая платформа МСП.РФ - это площадка, которая сокращает дистанцию между предпринимателями и государством. Она избавляет бизнес от рутины, дает возможность посвящать максимум своего времени собственному делу. Одна из ближайших задач - запустить «Цифровой профиль» предпринимателя. Он позволит не собирать каждый раз справки о бизнесе при обращении за услугами. Единожды дав согласие на получение данных Цифровой платформе, она будет брать все необходимые сведения автоматически из баз данных госорганов, - сказал Александр Исаевич. - Особенно удобно это будет при получении финансовых мер поддержки, где требуется большой объем документов и срок их сбора может растянуться на недели.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ - это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития России при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям во всех регионах доступен 21 федеральный сервис, а также региональные меры поддержки.