Пермякам предлагают выбрать кличку экзотическому животному

Завтра малышу дадут кличку. Фото: скриншот с видео из паблика Пермский зоопарк/ВКонтакте

В пермском зоопарке придумывают имя малышу носухи. Он уже подрос и требует к себе внимания.

- Выбор имени всегда дело нелегкое, поэтому мы решили обратиться за помощью к нашим посетителям и подписчикам. Мы долго думали, смотрели на этого резвого и любопытного малыша, советовались с нашими зоологами и подобрали несколько кличек, которые бы сочетались с характером этого представителя семейства енотовых и его повадками.

Пермякам предлагают выбрать одно из представленных в опросе кличек. Либо написать свой вариант в комментариях. Отметим, на данный момент проголосовало 216 человек. Среди кличек лидируют Шпунтик, Сиропчик и Пончик. Еще 16 подписчиков предложили свой вариант.

Кстати, автора самого оригинального предложения получит от пермского зоопарка приятный подарок. Опрос завершится 18 ноября – поторопитесь!

Напомним, увидеть малыша и его родителей можно в павильоне «Экзотические животные» с 10 до 18 часов, касса закрывается в 17 часов.

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