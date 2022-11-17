Санитарная лаборатория филиала «Азот» расширила аккредитацию

Санитарная лаборатория филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» получила официальные разрешительные документы и расширила область аккредитации. Это стало возможным благодаря материально-техническому оснащению и обучению специалистов. Аппараты «Капель-105М» появились на «Азоте» в 2020 и 2021 году.

Это система капиллярного электрофореза, которая позволяет проводить анализы природных и сточных вод на хлорид-, нитрит-, сульфат-, нитрат-, фторид- и фосфат-ионы, а также измерять массовую концентрацию катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция. Еще один прибор, приобретение прошлого года, — переносной газоанализатор. С его помощью специалисты замеряют аммиак и диоксид азота, а также определяют наличие сероводорода и формальдегида в атмосферном воздухе.

Антонина Муравицкая, начальник санитарной лаборатории филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Лаборатория регулярно пополняется современными устройствами для проведения исследований и решения каждодневных аналитических задач. В прошлом году мы прошли процедуру подтверждения компетентности, сейчас — расширения области аккредитации, чтобы результаты, собранные нашими сотрудниками, учитывались при спорных моментах природоохранными структурами.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по экологии — начальник отдела:

Аккредитованные в этой области предприятия в РФ можно по пальцам пересчитать, хотя необходимость в таких замерах возросла. Во многом это связано с ужесточением санитарного законодательства и заботой людей об экологии. В «Уралхиме» особое внимание уделяется реализации ESG-стратегии. Теперь мы на деле можем подтверждать те или иные показатели. Это важно для Компании.