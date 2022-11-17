«Т Плюс» подключила к теплу новое общежитие пермского авиатехникума

Фото: «Т Плюс»

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к теплоснабжению здание нового общежития Пермского авиационного техникума им. А. Швецова. Тепловая нагрузка объекта составляет 0,866 Гкал/ч. Для надежной подачи тепла и горячей воды в социально значимое учреждение построено 13 метров теплопроводов и тепловая камера.

Сейчас обеспечена возможность потребления теплоэнергии для восьмиэтажного здания общей площадью 7514 кв. метров. Здесь может проживать свыше 400 иногородних студентов во время обучения. Благодаря выполнению своих обязательств энергетиками «Т Плюс» социально значимый объект строится по графику.

В 2021 году энергокомпания подключила к системе теплоснабжения реконструированное основное здание авиатехникума, и завершает аналогичные работы для современного учебного корпуса. Эти мероприятия будут выполнены до конца 2022 года. Комплекс построек учебного учреждения располагается в квартале между улицами Екатерининская и Луначарского в городе Перми.

За 10 месяцев 2022 года Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения новые объекты общей мощностью 44,26 Гкал/час. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 33%. Запуск тепла обеспечен для новых зданий и сооружений различного профиля в Перми, Краснокамске, Березниках и поселении Кондратово.

Для упрощения процедуры по подключению к системе теплоснабжения и повышения доступности инфраструктуры для девелоперов в «Т Плюс» работает «единое окно» – https://teplo.tplusgroup.ru/landing/, где можно подать заявку онлайн через специальный интерфейс.

Сервис доступен для юридических и физических лиц, а также промышленных потребителей. В перспективе, здесь появится возможность запросить технические условия, а также информацию о возможности подключения.