Пермского оппозиционера оштрафовали на 150 тысяч рублей за посты в соцсетях

Дзержинский районный суд приговорил Окунева к штрафу в 150 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16 ноября Дзержинский районный суд Перми рассмотрел очередной протокол об административном правонарушении в отношении оппозиционного политика, экс-депутата Заксобрания Пермского края Константина Окунева. Документ был составлен за «повторное распространение в сети «Интернет» информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, госорганам и официальным государственным символам РФ». Как сообщил экс-депутат в своем Телеграм-канале, суд постановил взыскать с него штраф в размере 150 тыс. руб.

Уточним, это пятый протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Константина Окунева из-за его публикаций в соцсетях. Два из них были составлены за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». За это его приговорили к штрафам в 35 и 50 тыс. руб. Кроме того, он оштрафован за «неуважении к власти» (31 тыс. руб) и использование фото с элементами нацистской символики (2 тыс. руб.). Все судебные решения защита политика намерена обжаловать в кассационной инстанции в Челябинске.

- Параллельно с этим нами поданы заявления в Мосгорсуд на распоряжение Генпрокуратуры о блокировке моих страниц ВКонтакте, - написал Окунев в ТГ. Напомним, страницы политика заблокировали в июне 2022 года.

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