Фото: Благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен».
В Перми 19 ноября пройдет турнир среди детских команд «Чемпионат Победителей» (0+), в котором примут участие ребята в возрасте от 7 до 14 лет. В команды войдут воспитанники социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях из Перми, Березников, Горнозаводска, Краснокамска и Воткинска.
Турнир посетят сразу несколько известных футболистов: игроки сборной России по футболу прошлых лет Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников, а также бывший нападающий Сергей Волков. Все они примут участие в грандиозном гала-матче.
«Чемпионат Победителей» проводит благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен», где Евгений Алдонин занимается организацией детских турниров.
Всероссийский турнир по футболу «Чемпионат Победителей» состоится в Перми 19 ноября 2022 года в манеже «Пермь Великая» (ул. Куйбышева, 126а).
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