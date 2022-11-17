После 2025 года в Перми появятся автобусы особо большой вместимости

Фото: Елена Жуланова.

Пост главы Перми Алексея Дёмкина ВКонтакте о том, что Пермская транспортная система признана лучшей в стране, вызвала шквал вопросов от подписчиков. Как сообщает «Рифей-Пермь», писали о наболевшем: про работу городского общественного транспорта.

- Автобусы закуплены новые - вопросов нет. Но большинство ездят битком набитые в часы-пик (№3, 4, 20, 27, 50, 77 и другие), - написал один из пользователей. - Спрашивал у департамента транспорта, когда будут закупаться более вместительные автобусы (гармошки) на наиболее загруженные маршруты? Знаете, что мне ответили: экономические нецелесообразно закупать автобусы большого класса. А интервалы в движении (уже выше писали люди) это полный трэш: днем у них 20-40 минут это норма считается или едут три автобуса подряд с интервалом в 2-3 минуты, а после них следующий только минут через 20 – естественно, он переполнен. И так у них каждый день!!!

- Запуск автобусов особо большой вместимости на загруженных маршрутах планируется после 2025 года, - прокомментировали сообщение в пресс-службе городской администрации. - Это станет возможным при перезаключении контрактов, в которые можно будет внести новые требования к автобусам. К сожалению, чаще всего сбои в расписании происходят из-за пробок.

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