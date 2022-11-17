Фото: Хоккейный клуб «Молот».
«Молот» в игре против «Бурана» в Воронеже совершил камбэк со счета 0:2, и одержал итоговую победу в овертайме – 3:2 (0:0, 1:2, ).
В составах команд шайбы забросили: «Молот» - Влад. Ушенин (две), Шубин; «Буран» - Возовик, Огурцов (в большинстве).
Большой вклад в победу «Молота» вложили братья Ушенины. Об этом рассказал на послематевой пресс-коференции главный тренер команды Сергей Бердников.
«Свое слово сказали братья Ушенины. Их мастерство никуда не денешь, молодцы ребята! Хотя долгий период они были без игры, и сейчас набирают форму за счет игр, постепенно приходят в себя. Может быть, у них не самое лучшее функциональное состояние, но огромное желание победить, повести команду за собой и главное – у них есть мастерство в реализации моментов», - отметил наставник пермяков.
Следующий матч «Молот» проведет только 22 ноября: в очередном гостевом матче его будет ждать «Торос» в Нефтекамске (0+). Сейчас пермская команда переместилась на 10-е место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru