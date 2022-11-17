В Перми из-за угрозы обрушения расселят часть жителей пятиэтажки

Фото: ggroupone.ru

Дом по улице Куйбышева, 143 построили в 1957 году. В 2019-м его признали аварийным. До 2021 года шли судебные разбирательства, в которых участвовали жильцы пятиэтажки и власти Перми. Как сообщает Business-class, по этой причине дом не попал в действующие программы расселения. И вот наконец на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение расселить часть жильцов. Причина – аварийное состояние объекта.

Нынешней осенью «Строительная лаборатория «Квадр» провела мониторинг состояния здания по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города Перми. Во время осмотра были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций (износ здания составляет 88%): множественные трещины в стенах, повреждения и разрушения кирпичной кладки, а также незаконно установленное окно.

Из-за возможности внезапного обрушения несущих конструкций правого и левого крыла здания, которые представляют наибольшую угрозу, члены комиссии ввели режим повышенной готовности в отношении дома по ул. Куйбышева, 143.

- До конца декабря жителей этих квартир планируется переселить в помещения маневренного фонда. Центральная часть дома продолжает функционировать, жители пока останутся в ней, - рассказали в администрации Перми.

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