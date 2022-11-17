Инновации из Прикамья на Транспортной неделе в Москве

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ) представило инновационную разработку на Транспортной неделе в Москве. Главное событие транспортной отрасли проходит при поддержке Правительства РФ и объединяет представителей регионов страны и компаний-лидеров.

УЗПМ презентует универсальное средство против пыления «Бионорд-Антипыль». Материал был разработан с учетом запросов и потребностей компаний транспортной отрасли и горнодобывающей промышленности. Он будет эффективен и полезен на дорогах любого типа, включая грунтовые, карьеры и разрезы, а также при транспортировке пылящих грузов.

Эффективность «Бионорд-Антипыль» обусловлена свойством средства связывать мелкие частицы пыли, образуя на поверхности материалов и дорог прочную ветроустойчивую пленку. При этом продолжительность обеспыливающего эффекта в разы выше по сравнению с обычной водой. Это позволяет уменьшить расходы на техническое обслуживание оборудования за счет снижения воздействия пыли на его движущие части, снизить потери продукции и значительно улучшить экологическую обстановку в городах и населенных пунктах, санитарно-защитной зоне предприятий.

«Бионорд Антипыль» прошел комплексную оценку воздействия на окружающую среду, в его многокомпонентном составе природные соли, а также ингибиторы коррозии, снижающие воздействие материала на оборудование.

Евгений Немировский, советник генерального директора по развитию ООО «Уральский завод противогололедных материалов»:

- Сегодня производители противогололедных материалов стремятся оперативно реагировать на запросы разных отраслей промышленности, модернизируя производство, разрабатывая новые технологии и расширяя линейку своей продукции. Основной посыл в производственной повестке – минимизация экономических затрат при сохранении качественных характеристик продукции и подтверждение его экологической безопасности. Появление на отечественном рынке соответствующего требованиям ГОСТа универсального средства против пыления позволит значительно снизить экономические потери, связанные с перевалкой и перевозкой сыпучих, рудных и нерудных материалов, и что немаловажно – снизить экологическую нагрузку на окружающую среду и повысить экологическую культуру на производствах.