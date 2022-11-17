В Пермском крае простятся с добровольцем, погибшим в спецоперации на Украине

Фото: Кунгурский муниципальный округ/ВКонтакте

Константин Моторин родом из Кунгура. Здесь он окончил школу №86, а потом и 57-е училище. В спецоперации на Украине участвовал добровольцем. 42-летний рядовой контрактной службы героически погиб при выполнении боевого задания.

- Константин был добрым, внимательным и отзывчивым человеком, - написали о нем в сообществе «Кунгурский муниципальный округ» (ВКонтакте). - Администрация Кунгурского муниципального округа, дума Кунгурского муниципального округа выражают искреннее соболезнование родным и близким павшего героя.

Сегодня, 17 ноября, Константина Моторина проводят в последний путь. Гражданская панихида начнется в 11.30 в Тихвинском храме (г. Кунгур, ул. Ситникова, 52), в 12.00 – отпевание.

Редакция «Комсомолки» выражает глубокое соболезнование родным и близким бойца.

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