Челябинский чиновник оценил транспортную систему Перми

Фото: Пермский транспорт/Телеграм

Заместитель министра транспорта Челябинской области Александр Егоров высказался о рейтинге качества систем общественного транспорта, который в середине ноября опубликовала компания Simetra. Напомним, он был составлен на 1 квартал 2022 года, то есть оценивалась работа по развитию транспорта, проделанная в 2021-м.

- И вот что мы видим, - сообщает гортранс со ссылкой на чиновника. - Первое - города с около идеальным транспортом по-прежнему не существует. Лидер рейтинга набрал 73% из 100%. Есть еще над чем работать. Второе - города первой десятки идут кучно, с разницей всего до 10 баллов. Вероятно, в следующем году топ-10 опять перетасуется. Тем более, что многие города топа не предпринимают серьезных усилий по развитию транспорта. Третье - первые два места занимают заслуженные лидеры - Пермь, Новокузнецк. Они запустили реформу раньше других, но и не останавливаются на достигнутом.

Четвертое - дальше идет группа развивающихся городов - Красноярск, Кемерово, Челябинск, Череповец, Ярославль. У них хорошие темпы. Но по 2021 году судить рано, подождем результатов реформ через год.

Фото: Пермский транспорт/Телеграм

Пятое - ряд городов держится в рейтинге без изменений благодаря запасу прочности транспорта прошлых лет - Екатеринбург, Казань, Ижевск, Нижний, Новосибирск, Самара. Они могут начать сползать вниз уже через год, если не начнут ускоренного развития.

Шестое - осталось упомянуть города, позиция которых ухудшилась. В следующем году можем их вообще не увидеть в топ-20, так как там пока не наблюдается комплексного развития всей транспортной системы.

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