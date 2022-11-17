Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 17 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном участке в Индустриальном районе на ул. Леонова при движении к перекрестку с ул. Промышленной.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова

- на кольце Соснового бора и подъезде к нему на ул. Якутской

- на Стахановском кольце от ул. Стахановской до ул. Мира

- на ул. Соликамской в районе Балмошной

- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской

- на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской

- на ул. Грибоедова в районе перекрестка с ул. Лесной

- на выезде с Чкаловского перехода на ул. Куйбышева

- на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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