Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 17 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном участке в Индустриальном районе на ул. Леонова при движении к перекрестку с ул. Промышленной.
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова
- на кольце Соснового бора и подъезде к нему на ул. Якутской
- на Стахановском кольце от ул. Стахановской до ул. Мира
- на ул. Соликамской в районе Балмошной
- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской
- на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской
- на ул. Грибоедова в районе перекрестка с ул. Лесной
- на выезде с Чкаловского перехода на ул. Куйбышева
- на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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