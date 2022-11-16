Как удобнее получать пенсию: советы пенсионерки из Перми

Фото: Сбер

У современных пенсионеров есть несколько способов получения пенсионных выплат от государства:

- Через банк. Зачисления от Пенсионного фонда поступают на карту и счёт в течение суток. Получить пенсию без очередей можно на банковскую карту «Мир» или счёт вклад с функцией снятия и пополнения.

- Через почту. Пенсионер может заказать доставку пенсии на дом либо получать наличные в отделении (при этом существует риск потерять время, стоя в очереди).

Своим мнением об удобном способе получения пенсии с редакцией поделилась жительница г. Перми Светлана Юрьевна К., которая вышла на пенсию в начале 2021г.

«Я посвятила свою жизнь медицине, с детства мечтала быть врачом-педиатром в детской больнице. Так сложилось, что после медицинского института пришла по распределению, да так и осталась работать. Коллектив у нас очень хороший, работа интересная и ответственная, начальство уговаривало меня не уходить на пенсию, подождать еще хотя бы пару лет, но я не согласилась. Дети давно просили меня уволиться, чтобы присматривать за внуками.

Подготовкой к выходу на пенсию я занялась заранее, за год до планируемой даты. Узнала размер пенсии, которая у меня будет, проверила с помощью коллег из кадровой службы свой стаж и собрала, не торопясь, пакет документов. Далее обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии. И тут встал вопрос – как удобнее мне будет получать выплаты от государства. Посоветовалась с детьми и подругами, которые уже находятся на пенсии, и решила выбрать самый популярный способ – через банковскую карту «Мир» от Сбера. Я дома сижу редко, часто бываю у детей и внуков, благо они живут совсем недалеко, да и в принципе стараюсь дома не сидеть. Поэтому для меня такой способ получения пенсии самый удобный – не нужно целый день ждать дома почтальона с пенсией или идти на почту и стоять в очереди, можно расплачиваться в магазинах карточкой и не носить с собой мелкие деньги в кошельке.

Преимуществом для меня является и бесплатное обслуживание карты. У Сбербанка большая сеть офисов и банкоматов по Перми, а ближайший офис находится в 10 минутах ходьбы от моего дома. Если вдруг возникнет потребность в наличных деньгах, то снять их не станет проблемой.

Дети научили меня пользоваться интернет-банком, установили на мобильный телефон банковское приложение, и я даже освоила покупки в крупных интернет-магазинах. Уютными осенними вечерами я много времени посвятила выбору подарков родственникам и друзьям на Новый год и уже сделала заказы заранее. Всем пенсионерам, ведущим активный образ жизни, я советую оформить банковскую карту для получения пенсии, и удобно это сделать именно в Сбере».