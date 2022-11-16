Уехавшего из Перми депутата Захарова исключили из партии «Единая Россия»

Фото: rop59.ru

Сегодня «Комсомолка» сообщала, что депутат Пермской городской думы от фракции «Единая Россия» Сергей Захаров уехал в Германию. И находится там уже длительное время – планирует остаться на ПМЖ. В настоящее время он проживает в Дуйсбурге, городе-побратиме Перми, откуда родом его супруга. В гордуме сообщили, что депутат пропустил шесть пленарных заседаний, но уведомил, что находится в отпуске.

Сегодня вечером стало известно, что Сергея Захарова исключили из фракции «Единой России». Причиной стали отрицательные высказывания уехавшего депутата о решениях российской власти в части проведения СВО.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев дал однозначную оценку поступка однопартийца: «Его действия демонстрируют полную оторванность от народа, который его избрал. Обратного пути у нашего «коллеги» уже не будет».

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», сегодня было созвано внеочередное заседание президиума регионального политсовета партии, по итогам которого Захарова исключили из состава сторонников партии: ее членом он больше не является. Кроме того, принято решение на ближайшем заседании фракции единороссов исключить Захарова из состава Пермской городской думы.

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