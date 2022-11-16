Пермские юристы бесплатно ответят на вопросы о помощи детям

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18 ноября юристы проведут бесплатный прием жителей Перми. В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям они ответят на все волнующие вопросы горожан. В мероприятии примут участие специалисты учебно-научной лаборатории «Юридическая клиника» при Пермском государственном национальном исследовательском университете и Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Бесплатный прием запланирован на 18 ноября с 9 до 12 часов. Он состоится по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 115, общежитие №5 (вход со стороны сквера). Предварительная запись на прием по телефонам: +7-992-201-34-31, +7-992-225-64-61.