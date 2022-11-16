17 ноября в Пермском крае ожидаются морозы до -26 и гололед

На дорогах и тротуарах завтра будет скользко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимушка-зима вступает в свои права. Так, грядущей ночью температура воздуха по краю будет в пределах -9…-14°С. Во время прояснений морозы будут крепчать до -15…-20°, а в отдельных районах на севере и востоке края столбик термометра опустится до -26°. Об этом сообщает Вusiness-class со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю. Днем в этих территориях будет чуть теплее: от -18 до -13°С.

Автомобилистам сотрудники МЧС советуют быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров: на дорогах возможна гололедица.

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