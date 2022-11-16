Бывший вице-мэр Перми Елена Гонцова уехала работать в Москву

Фото: gorodperm.ru

С 15 ноября Елена Гонцова приступила к исполнению обязанностей заместителя директора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Учредителем организации является департамент капремонта мэрии Москвы. А возглавляет его с 29 октября 2021 года еще один выходец из Пермского края – сын бывшего главного санитарного врача Перми Владислава Коровки Денис.

Напомним, Елена Гонцова работала заместителем главы администрации Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям с января 2021-го по 29 августа 2022-го. Новым вице-мэра стала экс-руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Ольга Андрианова.

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