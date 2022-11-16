За вождение без прав жительницу Прикамья заставили 1,5 месяца работать в бане

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Красновишерске местную жительницу наказали за пьяную езду, а потом за управление авто без водительского удостоверения. Об этом рассказали в УФССП по Пермскому краю.

Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права водить машину на 1 год и 8 месяцев из-за отказа проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. После этого она вновь села за руль, не имея прав, и была задержана правоохранителями.

Суд назначил нарушительнице 100 часов обязательных работ. Трудиться ее отправили в городскую баню. Женщину предупредили, что за неисполнение грозит административный арест. Все 1,5 месяца она добросовестно работала и не нарушала режим. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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