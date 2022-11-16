Одобрено Шефом: самый известный ресторатор России Константин Ивлев стал амбассадором «Галамарт»

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» известна тем, что, придя сюда,можете быть уверены: здесь вы найдете все необходимое для дома по самой доступной цене. Более 7 000 товаров, обширный ассортимент, интересные новинки, регулярные скидки и акции – бренд «Галамарт» уже стал своеобразным «знаком качества», который признал такой мастер своего дела, как шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев.

Ивлева знают все: и те, кто следит за трендами в области кулинарии, и даже те, кто максимально далек от темы готовки. Его «свойская» манера общения с участниками шоу, острый юмор, самоирония, непосредственность и доброта (при внешней строгости) давно покорили жителей нашей страны. Константина в полном смысле слова можно назвать «народным шефом», ну а «Галамарт» многие знают, как «народный магазин»! Так что выбор не случаен, а совпадение «характеров» - просто идеально.

Товары для дома нужны всем, даже звездам, и «Галамарт» как раз известен тем, что здесь можно найти все необходимое для каждого члена семьи: от игрушек – до посуды и бытовой техники, от текстиля – до инструментов и гаджетов. Кстати, что касается посуды, то в «Галамарте» вас ждет обширный ассортимент, в котором каждый найдет что-то свое: как для готовки, так и для сервировки. Удобные сковороды и сотейники, кастрюли, фарфоровые чайные и кофейные наборы, подстановочные тарелки и менажницы… Как справедливо заметил сам Ивлев:«Всегда мечтал, чтобы не только профессиональные повара, но и кулинары на собственных кухнях могли готовить с наслаждением, а угощать – с удовольствием».

Теперь ваша очередь проверить это утверждение на себе! Составляйте «список желаний», берите корзину побольше и не забудьте хорошее настроение: выгодный шопинг для всей семьи уже ждет.

Телефон: 8 800 25 000 25

Сайт: www.galamart.ru