В конце ноября в театре У Моста состоится премьера трагикомедии Островского «Лес»

В долгих скитаниях по России встречаются на лесной тропинке два провинциальный актера – комик Счастливцев и трагик Несчастливцев. По воле судьбы они оказываются неподалеку от имения Гурмыжской – тётки Несчастливцева – и решают заглянуть туда. А тем временем всё смешалось в доме богатой помещицы…

Этот спектакль – о таланте и бесталанности, о свободе и несвободе, о любви и лжи. Этот спектакль – о настоящих артистах и ловких комедиантах – тех, кто играет в жизнь, превращая её в сцену.

- 27 ноября в 14:00 и 18:00

- 28 ноября в 19:00

- 29 ноября в 15:00 и 19:00

- 13, 14 декабря в 19:00

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или https://teatr-umosta.ru/afisha.html

*Спектакль – участник программы «Пушкинская карта»

Постановка спектакля осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза театральных деятелей Российской Федерации.