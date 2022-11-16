Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 ноября 2022 9:22

В Прикамье монтажник упал с трехметровой высоты

Он получил серьезные травмы
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования одной из нытвенских компаний серьезно пострадал при выполнении работ. Об этом сообщили в Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Инцидент произошел 11 ноября. При разборке строительных лесов монтажник, передвигаясь с третьего на второй ярус, поскользнулся и упал на землю с высоты 3 метров. Он получил травмы, которые относятся к категории тяжелых.

В настоящее время инспекция формирует комиссию, которая займется установлением причин и обстоятельств произошедшего. У работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего.

По результатам расследования примут меры административного характера и направят материалы в следственные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье на лесника свалилось дерево

Он получил серьезную травму (подробнее...)