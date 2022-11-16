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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 9:15

Появилось видео момента ДТП с «КамАЗом», который врезался в железнодорожный путепровод

Движение поездов пришлось останавливать
Лела Минадзе

Момент, когда «КамАЗ» с поднятым кузовом ударил по железнодорожному путепроводу, попал на камеры.

В результате ДТП, которое произошло 15 ноября, нарушилась целостность пролета. Рельсы сместились, и железнодорожное сообщение пришлось остановить. Пострадавших нет.

На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы уже завершены. На их проведение потребовалось около 6 часов. Сейчас движение поездов полностью восстановлено. Проверку по факту случившегося проводит Уральская транспортная прокуратура.

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