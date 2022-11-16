Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение об очаге загорания в частном жилом доме на ул. Дорожной в деревне Плотникова Кудымкарского округа поступило 15 ноября 2022 года в 08:12. К месту возникновения очага загорания были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 10 человек личного состава и двух единиц техники.

«По прибытии к месту пожара было установлено, что горение происходит на крыше частного жилого дома. Приблизительная площадь пожара составила 5 квадратных метров. До приезда пожарных, из дома самостоятельно вышли три человека, из них один ребёнок. Локализовали пожар в 08:24, ликвидировали - в 08:25. На пожаре погибших и пострадавших нет», - сообщили в краевом ведомстве.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 15 ноября 2022 года, на территории региона произошло 9 пожаров: по 1 пожару - в Краснокамском, Чайковском, Осинском, Кнгурском, Куединском, Кишертском, Кудымкарском, Пермском и Юсьвинском округах.

«За прошедшие сутки погибших и травмированных нет. Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей», - пояснили в краевом ведомстве.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 15 ноября 2022 года на территории региона 158 профилактических групп в составе 323 человек осуществили 1323 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2167 человек, распространили 1492 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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