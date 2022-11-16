Жители Закамска останутся без электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В домах Закамска начали отключать электричество. Это делают для проведения ремонтных работ в трансформаторной подстанции ТП-1536, сообщили в администрации Кировского района Перми.

Так, 16 ноября с 08:00 до 18:00 электричества не будет в домах по следующим улицам:

- 5-я Каховская,

- Капитанская,

- Каляева,

- Сумская,

- Омутинский переулок,

- Боцманский переулок,

- Сокольская,

- Капитанская,

- Адмирала Ушакова.

Отключение продолжится 17 ноября. Оно ожидается в домах по улицам:

- Адмирала Нахимова, 2, 4, 4б,

- Астраханская, 1, 3, 5,

- Закамская, 32, 36, 38,

- Кировоградская, 44, 45а, 47, 49.

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