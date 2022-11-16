Жители Закамска останутся без электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В домах Закамска начали отключать электричество. Это делают для проведения ремонтных работ в трансформаторной подстанции ТП-1536, сообщили в администрации Кировского района Перми.
Так, 16 ноября с 08:00 до 18:00 электричества не будет в домах по следующим улицам:
- 5-я Каховская,
- Капитанская,
- Каляева,
- Сумская,
- Омутинский переулок,
- Боцманский переулок,
- Сокольская,
- Капитанская,
- Адмирала Ушакова.
Отключение продолжится 17 ноября. Оно ожидается в домах по улицам:
- Адмирала Нахимова, 2, 4, 4б,
- Астраханская, 1, 3, 5,
- Закамская, 32, 36, 38,
- Кировоградская, 44, 45а, 47, 49.
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