В Краснокамске с успехом решается задача по расселению ветхого и аварийного жилья

Фото: Минстрой Пермского края.

Пермский край является одним из лидеров по темпам и объемам расселения ветхого и аварийного жилья в России. Регион принял повышенные обязательства по завершению программы национального проекта «Жилье и городская среда» до конца 2024 года.

Ярким примером реализации поставленных задач является работа по расселению в Краснокамске, где за время действия нацпроекта и региональных программ с 2019 года в благоустроенное жилье переехали 1663 человека, расселено около 25 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

За счастьем в новый дом

Настоящее счастье пришло 15 ноября в десятки семей Краснокамска, которые получили ключи от квартир в новом доме на ул. Карла Маркса, 38. Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в новостройку уже в самое ближайшее время заселится 39 семей. Еще 12 квартир будут переданы детям-сиротам.

«Это настоящее счастье въехать в новый дом. Нам здесь очень нравится: просторная кухня, удобная ванная комната. Наша старая квартира уже непригодна для жизни, поэтому мы с нетерпением ждали сдачи дома и выдачи ключей», – делится знаменетельным событием в жизни своей семьи один из первых новоселов Татьяна Лавочных.

В новую квартиру она переедет вместе со своим сыном и внуками. У Татьяны Лавочных еще есть дочь, а в общей сложности - пять внуков. Так что теперь счастливая бабушка получит возможность собирать вместе всю свою многочисленную семью в новой квартире.

Кстати, все помещения в новехонькой пятиэтажке сданы с чистовой отделкой. Жильцам остается завезти в них только необходимую мебель и технику.

В марте 2022 году в такую же соседнюю новостройку на ул. Карла Маркса, 36 переехали 33 семьи. В следующем году в Краснокамске завершат строительство еще одного дома, где для переселения муниципалитет приобрел 113 квартир – в них смогут переехать более 350 человек.

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров отмечает, что Краснокамск входит в число лидирующих муниципалитетов региона по темпам расселения.

«Здесь первыми приняли решение о строительстве жилья для расселения ветхого и аварийного жилья. Ранее подобная практика использовалась только в Перми», – говорит глава краевого ведомства.

Комфортное жилье для каждой семьи

Помимо Краснокамска в период с 2022 по 2024 годы в Пермском крае стоит задача по возведению многоквартирных домов для расселения ветхого жилья еще в 17 муниципалитетах.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с 2021 года поставил муниципалитетам задачу по строительству нового жилья. Возведение новостроек позволит жителям остаться в привычном им родном месте и при этом жить в комфортных условиях.

«Приобретение площадей в новых домах – важная задача, особенно в тех территориях, где уже не хватает «вторички». Это позволит расселить граждан в комфортное жилье, в том числе детей-сирот, участников профильных программ «Земский доктор». Необходимо продолжать работу с руководителями территорий, внимательно следить за подрядчиками и соблюдением сроков. Кроме того, всем территориям необходимо изыскивать варианты выделения земель под жилищное строительство», – отмечает глава региона.

Всего в Пермском крае у застройщиков планируется приобретение площадей более 120 тыс. кв. метров, что составляет почти 40% от площади, запланированной к расселению. Это касается тех территорий, где существует дефицит жилых помещений на вторичном рынке. Дома уже возводятся или строительство запланировано: в Перми, Губахе, Кудымкаре, Чернушке, Добрянке, Соликамске, Кунгуре, Нытве, а также в Пермском, Гайнском, Александровском, Большесосновском, Уинском, Юрлинском, Октябрьском и Ильинском округах.

На 2022 год запланирована сдача дома в Барде. Его строительство находится на завершающей стадии. Муниципалитет приобрел у застройщика 42 квартиры для переселенцев. До конца года в новые комфортные и благоустроенные квартиры переедут 104 человека.

В рамах реализации программы национального проекта «Жилье и городская среда», инициированным президентом России Владимиром Путиным, в Прикамье получить новое жилье смогут граждане, которые проживали в многоквартирных домах, признанными аварийными до 1 января 2017 года.

В период 2019-2022 годы в благоустроенные жилые помещения уже переехали порядка 25,5 тыс. человек из аварийного жилья, общей площадью 383 тыс. кв. м. До конца 2024 планируется расселить еще около 230 тыс. кв. метров. Новоселами в благоустроенном жилье станут более 15 тыс. человек Пермского края.

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